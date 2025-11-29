Antalya'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü

METEOROLOJİ UYARDI





Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, şiddetli yağışın bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kesimlerinden başlayarak il merkezi ve doğu ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şekilde etkisini göstereceğini duyurdu.