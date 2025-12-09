Araç piyasasında akılalmaz dolandırıcılık: Kendi arabasını görünce hayatının şokunu yaşadı

"Kapora hırsızlığı"

Aracının değerinin altında kendisinin bilgisi olmadan ilana koyulduğunu aktaran Naci Özcanlı, "Bu ilanı arkadaşlarım fark etti. Sosyal medyada senin arabayı satışa koymuşlar. Normalde arabanın değeri 2,5 milyon civarında. Ama burada 1 milyon 950 bin lira diye yazmışlar. Anladığım kadarıyla bu kapora hırsızlığı. Bu işin çözümüne kim ulaşacak ben de merak ediyorum. 2 ay önce yine aynı bu sorunla karşılaştım. Öncesinde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yazı yazdıktan sonra anladılar ve ilanı kaldırdılar ama 2 ay sonra tekrar yazmışlar" şeklinde konuştu.