Arizona'ya gitmeye gerek yok: Aynı oluşum Kars’ın Kağızman ilçesinde de var! Beklentilerimin çok üzerinde, adeta bir film sahnesi gibiydi

08:5729/10/2025, Çarşamba
Kars'ın Kağızman ilçesinde, Amerika’nın Arizona eyaletinde bulunan kanyonlardaki kaya oluşumlarını andıran kızı kayalar doğa tutkunu bir arkadaş grubu tarafından görüntülendi.

Gruptaki Onur Benli’nin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük ilgi gördü.Kağızman ilçesine bağlı Kötek ile Bayam köyleri arasındaki kızıl kaya oluşumları doğa gezginleri tarafından keşfedildi.

Kağızman Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, doğa tutkunu ve gezgin Onur Benli ile bir arkadaşları 'Bayam kızılları' olarak bilinen bölgeyi dron kameralarıyla belgeselleştirdi. 

Kızıl kaya oluşumları, ince kum tabakaları üzerinde duran mantar biçimli kayalar kameralar tarafından görüntülendi.

Saatlerce yürüyerek kızıl kaya oluşumlarını belgeleyen Onur Benli, manzarayı “Beklentilerimin çok üzerinde, adeta bir film sahnesi gibiydi' sözleriyle anlattı.

Benli, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videoların ardından bölgenin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Paylaştıktan sonra beklediğimden çok daha fazla etkileşim aldım. Hatta bazıları buranın Kağızman olduğuna inanmadı. Oysa bu kızıllıklar, Amerika’daki Arizona kanyonlarını aratmıyor" dedi.

