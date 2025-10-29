Arizona'ya gitmeye gerek yok: Aynı oluşum Kars’ın Kağızman ilçesinde de var! Beklentilerimin çok üzerinde, adeta bir film sahnesi gibiydi

Benli, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videoların ardından bölgenin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Paylaştıktan sonra beklediğimden çok daha fazla etkileşim aldım. Hatta bazıları buranın Kağızman olduğuna inanmadı. Oysa bu kızıllıklar, Amerika’daki Arizona kanyonlarını aratmıyor" dedi.