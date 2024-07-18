Aşk meyvesine talep çok: Üreticisi mutlu kilosu 100 TL

Bahçeye gelerek çarkıfelek alan Ümit Yıldız ise, "Erdemli' de yazlığa geliyoruz. Üretici Mustafa ağabeyi de tanıdık, sürekli bahçesine geliyoruz. Burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz, kendi ellerimizle topluyoruz. Passiflorayı denedik, çok hoşumuza gitti. Birçok faydası varmış. Denedik, deneyeli sürekli alıyoruz. Hatta bunun meyve suyu da oluyormuş, onu da deneyeceğiz" diye konuştu.