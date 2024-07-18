Aşk meyvesine talep çok: Üreticisi mutlu kilosu 100 TL

Ağırlıklı olarak Kolombiya, Brеzilya, Arjantin'de yetiştirilen passion fruit , çarkıfelek ve aşk meyvesi gibi birçok isime sahip olan bu meyve ülkemizde genellikle Akdeniz bölgesinde yetişmeye elverişli. Meyvenin verimi ve 100 TL'lik kilo fiyatı yetiştiren üreticinin yüzünü güldürdü.
Örnek fidelerden verim fazla, talep de iyi olunca 12 dönümün yaklaşık 8 dönümüne passiflorayı dikerek yaygınlaştırdı. Açıkta diktiği üründen ciddi bir kazanç elde eden Akdoğan, her gün kasa kasa hasat yapmaya başladı. Birçok müşterinin bahçeye gelerek kendi elleriyle topladığı ürünleri satın aldığını belirten Akdoğan, kilogramını 100 TL'ye sattığını söyledi. Meyveyi beklediğimizden iyi aldık.
Müşteriler bahçeden kendileri alıyor. Aslen Adanalı olan ancak yurt dışında yaşayan müşterilerden Betül Özyaka, "Bu meyveyi çok seviyorum. Bunlar çok çok değerli meyveler. Yiyen tekrar tekrar yemek ister" dedi.
"Meyveyi beklediğimizden iyi aldık"
"Üretici Mustafa Akdoğan, ilk başta deneme amaçlı birkaç kök ektik. Verim ve satışı olunca bahçeye demir direkler getirdik.8 dönüm alana passiflora ile avokado ektik. Şu anda hasat zamanı, hemen hemen her gün topluyoruz. Her günde müşterilimiz gelerek alıyor. Satışımız iyi, piyasası 100 ile 125 TL arasında, biz 100 TL'den veriyoruz. Memnun oluyoruz. Ürünün maşallahı var, meyveyi beklediğimizden iyi aldık. Bu sene sıcak ama ürün yine de iyi" ifadelerini kullandı.
Bahçeye gelerek çarkıfelek alan Ümit Yıldız ise, "Erdemli' de yazlığa geliyoruz. Üretici Mustafa ağabeyi de tanıdık, sürekli bahçesine geliyoruz. Burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz, kendi ellerimizle topluyoruz. Passiflorayı denedik, çok hoşumuza gitti. Birçok faydası varmış. Denedik, deneyeli sürekli alıyoruz. Hatta bunun meyve suyu da oluyormuş, onu da deneyeceğiz" diye konuştu.