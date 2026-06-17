Bakan Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.
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