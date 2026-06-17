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Bakan Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Bakan Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

15:5117/06/2026, Çarşamba
DHA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

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