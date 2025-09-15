Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti





Saldırıda, M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş, kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.