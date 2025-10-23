Yeni Şafak
Batman'da heyelan: 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı

15:0723/10/2025, Perşembe
DHA
Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın ardından bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Toprak kaymaları ve taş kopmaları sonucu 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

#Batman
#Sason
#Heyelan
