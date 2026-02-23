Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da uzun namlulu silahla çevreye ateş ederek iki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Batman’da uzun namlulu silahla çevreye ateş ederek iki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

22:4723/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Batman'da dün, ailesiyle sorunlar yaşadığı gerekçesiyle uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açıp iki kişiyi yaralayan Ü.G. (19), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Ailesiyle sorunlar yaşayan Ü.G., yanında bulunan uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı.

 Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu B.K. ve M.T. çeşitli yerlerinden yaralandı. 

 Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Açılan ateş sonucu bazı araçlar da zarar gördü.

Olayın ardından ara sokaklara kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, Ü.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

#Batman
#Uzun namlulu silah
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri