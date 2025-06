Beşinci kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu: Babası 'Hastaneye geldiğimde çocuğun hiçbir şeyi yoktu' diyerek anlattı

Baba Naim Dolas, çocuğunun mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını söyledi.

Bir inşatta çalıştığını anlatan Dolas, durumun iletilmesi üzerine hızla hastaneye ulaştığını belirtti.

Dolas, "Hastaneye geldiğimde çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Araba orada şans eseri duruyordu. O an araba orada olmasaydı şu an bu görüntüyü veremezdik. Bizim de ihmalimiz var. Balkona daha donanımlı fileler takabilirdik, korkulukla yetinmeyebilirdik. Allah'a şükür şu an durumu çok iyi. Herhangi bir şeyi yok" dedi.