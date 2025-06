Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası çarpıcı yorum: Türkiye'nin en tehlikeli yeri

Güncel depremlere baktığımız zaman Erzincan, 1939’da 7.9 büyüklüğünde yıkıcı, 40 bine yakın can kaybına yol açan felaketi yaşadı. 50 yıl bile dolmadan 1992’de 13 Mart’ta 6.8’lik depremle yine 500 ün üzerinde can kaybı yaşadı. Birazcık doğuya gidersek burası Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın yani iki levha sınırının kesiştiği düğüm noktası. Karlıova civarında kesişirler. 1966’da Varto depremini yaşadık, 6.8 büyüklüğünde. 2 bine yakın can kaybı oldu. 1971’de Bingöl depremi burada 6.8 ve çok sayıda can kaybı. 2000’lerin başında Bingöl’ün güneyinde bir deprem daha... Bölge son derece hareketli ve yıkıcı depremlere kaynaklık eden 2 levha sınırını teşkil eden fayın kesişme noktası. O bakımdan Türkiye’nin en tehlikeli yeri."