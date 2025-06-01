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Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası çarpıcı yorum: Türkiye'nin en tehlikeli yeri

Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası çarpıcı yorum: Türkiye'nin en tehlikeli yeri

14:371/06/2025, Pazar
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konuya ilişkin Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:


"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 'Rabbim beterinden korusun' diyoruz."

"TÜRKİYE’NİN EN TEHLİKELİ YERİ"


Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi:


"Bingöl o noktalardan biridir. Türkiye’nin en tehlikeli, yıkıcı depremlerinin olduğu bölgedir burası. Erzincan 50 yılda bir yıkıcı deprem yaşayan tek yerdir.

Güncel depremlere baktığımız zaman Erzincan, 1939’da 7.9 büyüklüğünde yıkıcı, 40 bine yakın can kaybına yol açan felaketi yaşadı. 50 yıl bile dolmadan 1992’de 13 Mart’ta 6.8’lik depremle yine 500 ün üzerinde can kaybı yaşadı. Birazcık doğuya gidersek burası Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın yani iki levha sınırının kesiştiği düğüm noktası. Karlıova civarında kesişirler. 1966’da Varto depremini yaşadık, 6.8 büyüklüğünde. 2 bine yakın can kaybı oldu. 1971’de Bingöl depremi burada 6.8 ve çok sayıda can kaybı. 2000’lerin başında Bingöl’ün güneyinde bir deprem daha... Bölge son derece hareketli ve yıkıcı depremlere kaynaklık eden 2 levha sınırını teşkil eden fayın kesişme noktası. O bakımdan Türkiye’nin en tehlikeli yeri."

BİNGÖL’DE YIKICI DEPREM NE ZAMAN OLUR?


‘Burada deprem olur mu?’ tartışmasını geçtik. Burada yıkıcı bir deprem maalesef arzu etmiyoruz ama olacak. Ne zaman olacak? Çok uzak bir zamanda değil, yakın bir zamanda olma ihtimali çok yüksek. Bingöl depremleri son hafta içinde sıklıkla oluyor, bizi maalesef kaygılandırıyor. Yedisu fayının kırılabileceğini hatırlatıyor.

#Bingöl
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