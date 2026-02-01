Bodrum’u sağanak vurdu: Araç sürüklendi, evleri su bastı

D-330 Karayolu’nun Ortakent kesiminde dağdan gelen mil ve toprak birikintilerinin Karayolları ekiplerince temizlendiğini belirten Mandalinci, "Bitez Bergamut Caddesi’nde dere debisinin yükselmesi nedeniyle bir aracımız mahsur kaldı. İtfaiye ve belediye ekiplerimizin müdahalesiyle araç güvenli şekilde kurtarıldı. Konacık Mahallemizde de bir aracımız yolda mahsur kalmıştı, o araç da sorunsuz şekilde kurtarıldı. Sahada 55 araç ve 115 personelle teyakkuz halindeyiz" dedi.