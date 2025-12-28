Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı: Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti

Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti





Bölgede aralıksız devam eden yağışla birlikte Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.