Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı: Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti

Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı: Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti

23:4328/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Bolu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Abant Gişeleri bağlantı yolunda bir tır kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Bolu Dağı güzergahı, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Bolu’da akşam saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. TEM Otoyolu’ndan çıkış yapmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır, Abant Gişeleri bağlantı yolunda kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kazada yaralanan olmazken, tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.


Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti


Bölgede aralıksız devam eden yağışla birlikte Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Ağır tonajlı araçlara Bolu Dağı geçişi kapatıldı


Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi, İstanbul ve Ankara yönlerinde ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, tır ve kamyonları Elmalık Kavşağı’ndan TEM Otoyolu’na yönlendiriyor. Bölgede kar yağışının etkisini azaltması ve yolun güvenli hale gelmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verileceği öğrenildi.

#Bolu Dağı
#Tır
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı