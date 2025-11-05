Bu istasyon Türkiye'de tek: Bir yılda yüzlerce kuş gözlemcisi ve fotoğrafçıyı ağırladı

Bolu’nun Gerede ilçesi yakınlarında kurulan ve Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan akbaba istasyonu, faaliyete geçmesinin üzerinden bir yıl geçmeden yüzlerce kuş gözlemcisi ve fotoğrafçıyı ağırladı.
Leşçil kuş türlerinin doğal ortamda gözlemlenebilmesi amacıyla kurulan istasyonda, ziyaretçiler sabahın erken saatlerinde kamuflaj görevi gören yapıya giriyor.
Görevliler tarafından istasyonun önüne bırakılan leşler, günün ilk ışıklarıyla birlikte akbaba başta olmak üzere birçok leşçil kuş türünü bölgeye çekiyor.
İstasyon, yerli doğaseverlerin yanı sıra çok sayıda yabancı fotoğrafçının da ilgisini çekiyor.