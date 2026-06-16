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Bursa’da feci kaza: Yaralılar var

Bursa’da feci kaza: Yaralılar var

22:3816/06/2026, Salı
IHA
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada dört kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran Sokak’ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Aylin Y. (44) yönetimindeki 16 LVU 58 plakalı cip, Vedat Ç. (28) yönetimindeki 48 DG 673 plakalı otomobile yandan çarpıp 5 metre sürükledi. 

 Kaza sonucu sürücüler ile cipteki yolcu Ayşe Ç. (43) ile otomobildeki yolcu Ayişe Ç. (66) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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