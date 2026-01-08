Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kazada iki kişi yaralandı

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kazada iki kişi yaralandı

00:478/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Müjgan D. (73) yönetimindeki 16 ADL 534 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızlanan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen Özhan Ö. (42) idaresindeki 16 BTF 156 plakalı motosiklete çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak dururken, araçtan kopan parçalar bir iş yerinin camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kazada yaralanan otomobil ve motosiklet sürücüleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması, ardından kaldırıma çıkması ve kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

#Bursa
#Polis
#Motosiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede