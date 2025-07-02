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Bursa'nın 2 ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın 2 ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

15:182/07/2025, Çarşamba
AA
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<p>Bursa'nın 2 ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.</p>
Bursa'nın 2 ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İnegöl'e bağlı Yeni Yörük Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personel, Mustafakemalpaşa'daki yangına ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahalesi sürüyor.

#orman yangını
#Bursa
#Orman Bölge Müdürlüğü
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