Canan Karatay’ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı

15:5626/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Prof. Dr. Canan Karatay’ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay, Moda Camii’nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen 78 yaşındaki Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü hayatını kaybetti.

Karatay için bugün Moda Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı.


Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.




Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı.





Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi, Moda Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.



