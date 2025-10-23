Cezası 2 milyon 800 bin TL’ye kadar çıkıyor: Akdeniz’in güzelliği kum zambakları koruma altına alındı

"Doğa bilinciyle kum zambaklarını korumamız gerekiyor"





Denizden kıyılara kadar birçok güzelliğin barındığına vurgu yapan Toros, "Kum zambakları da bu güzelliklerin en önemlilerinden bir tanesi. Rüzgarla dans eden, kumların içinde hayata tutunan doğal güzellik zambakların koparılması ve taşınması yasak. Bilinçsiz koparma ve taşınmayla ilgili cezalar ağır. Ama cezaların ötesinde bir doğa bilinciyle kum zambaklarını korumamız gerekiyor. 557 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında cezası var ama cezanın da ötesinde kum zambaklarını geleceğimiz olan çocuklara teslim edebilmemiz önemli" dedi.