CHP'de mutlak buhran

Türkiyesiz koridor olmaz

70'ten fazla ülkeden üst düzey katılımın gerçekleştiği "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" dün İstanbul'da başladı. Çatışmaların uluslararası ticareti etkilediği bir ortamda düzenlenen forum, daha da önem kazandı. Türkiye'nin son yıllarda yurt içi ve dışındaki altyapı yatırımlarına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiyesiz koridor olmaz' mesajını verdi.



