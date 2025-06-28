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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Türkiyesiz koridor olmaz
70'ten fazla ülkeden üst düzey katılımın gerçekleştiği "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" dün İstanbul'da başladı. Çatışmaların uluslararası ticareti etkilediği bir ortamda düzenlenen forum, daha da önem kazandı. Türkiye'nin son yıllarda yurt içi ve dışındaki altyapı yatırımlarına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiyesiz koridor olmaz' mesajını verdi.
CHP'de mutlak buhran
CHP’de şaibeli kurultay için karar günü yaklaştıkça partide iç kavga had safhaya ulaştı. ‘Mutlak butlan’ kararı çıkması halinde Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olacak. Özel, İmamoğlu ve Yavaş, bunu engellemek için her yolu denerken, Kılıçdaroğlu eski pozisyonunu yeniden ele geçirmekte kararlı gözüküyor.
Gollerimi atmaya hazırım
Trabzonspor'un son transferi, golcü oyuncu Paul Onuachu, NFC teknolojisi kullanılarak bordo-mavili taraftarlara gönderdiği mesajda, "Tamamlanmamış bir işimiz var. Gollerimi atmaya hazırım. Daha iyi, daha hazır, daha güçlü dönüyorum" dedi.