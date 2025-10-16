Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, TVNET'te canlı yayınlanan Akıl Odası programında, terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın geçtiğimiz gün yaptığı 'Kıbrıs' çıkışını ve terör devleti İsrail'in 'Ada' planlarını harita üzerinde değerlendirdi. "Türk milleti düşmanları Kıbrıs’ta bir oyun tezgâhlamaya çalışıyor" diyen Yaycı, "Kıbrıs Adası, İsrail kaynaklarında 'Vadedilmiş Topraklar' içinde geçiyor. İsrail Hayom gazetesi, 'Kuzey Kıbrıs aynı zamanda İsrail’in de problemidir' diye bir makale yayınladı." ifadelerini kullanıp meselenin nasıl kaşındığını anlattı. Kıbrıs'ın Yahudi-Yunan adası yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Yaycı, "Sadece 25 bin dönüm arazi İsrailliler tarafından 2020 yılında satın alınmıştı. Deniz üssü projemizin yanına, İsrailli bir şirketin sitesi yapılmış. Yani adam balkonda oturduğunda direkt bizim üssü görüyor. Böyle enteresan bir durum." diyerek tehlikeye dikkat çekti
PKK elebaşlarından Duran Kalkan, dün yaptığı açıklamada, "Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak! O zaman göreceğiz, kimlerin başına neler gelecek" diye konuştu.
Kıbrıs'ta Türk milletine karşı bir oyun tezgâhlandığını ifade eden Yaycı, "Kıbrıs Adası, İsrail kaynaklarında 'Vadedilmiş Topraklar' içinde geçiyor. İsrail Hayom gazetesi, 'Kuzey Kıbrıs aynı zamanda İsrail’in de problemidir' diye bir makale yayınladı." diyerek meselenin nasıl gündem yapıldığını anlattı.
Yaycı'nın açıklamalarının tamamı şöyle:
"İsrail’in Kıbrıs’a ilgisi var, değil mi? Kıbrıs’a ilgisi şöyle aslında: Yıl 1917. Evet, yıl 1917. Samuel Isaac diye bir adam, Yahudilerin en önemli adamlarından bir tanesi. Bir yedi harita basıyor. Yedi haritadan bir tanesi, çeşitli versiyonlarda “Vadedilmiş Topraklar” haritaları. Bunlardan bir tanesinde de Kıbrıs Adası, “Vadedilmiş Topraklar” içinde geçiyor."
Kıbrıs Adası, “Vadedilmiş Topraklar” içinde geçiyor. 1917 Balfour Deklarasyonu’nun yayınlandığı zaman bu haritalarla kuruldu zaten İsrail. Ve vaat edilmiş topraklar... Şimdi burada yine başka bir haber var: İsrail’de yayınlanan “Daha Büyük İsrail”, “Büyük İsrail” diyor. İsrail’de yayınlanıyor bu. Ve Kıbrıs Adası, İsrail’in bir parçası olarak gösteriliyor.
Ve Hayon Haris gazetesi, yine bir Halis gazetesi, en ünlü gazetesi. Gazetesi bir makale, bir manşet atıyor daha doğrusu: “İkinci İsrail Kıbrıs.” diyor. “İbranice’nin, İsrail’den sonra en fazla konuşulduğu yer dünyada Kıbrıs oldu.” diyor.
“Kuzey Kıbrıs hedefte mi?” derseniz, Kuzey Kıbrıs hedefte. O da İsrail Hayom gazetesi, daha yeni bastı: “Kuzey Kıbrıs aynı zamanda İsrail’in de problemidir.” diye bir makale yayınladı.
Ve bunun daha öncesi var. Aslında bu hepsi birbiriyle örtüşüyor. Bu “Greek-Jewish Plan” diye yayınlanmış. 1950’lerdeki bir haritadır: Yunan-Yahudi Planı. Evet, Yunan-Yahudi Planı. Burada morla işaretlenmiş olan yerler, Türk yerleşim yerleri. 1950’li yıllarda onlara göre, Yahudilere göre diyor ki: “Siz toprak alın ama buralardan toprak alın. Burası bir Yahudi-Yunan adası olsun.”
Buradan bakalım. Geldiğimiz noktada yaptığımız çalışmalarda İsrail’in toprak aldığı yerler bu haritayla birebir örtüşüyor. Birincisi, Yahudi-Yunan haritası sol tarafta paşanın tuttuğu ve yıllar önce mevcut bir deneme girişimi. Ya da bir kısmı tabii oldu. Oldu, oldu. Oldu, yirmi beş bin dönüm arazi Kuzey Kıbrıs’ta. Sadece yirmi beş bin dönüm arazi — apartmanları, evleri saymıyorum bakın — arazi diyorum, İsrailliler tarafından 2020 yılında satın alınmıştı.
Bunu ben Kıbrıs’ta öğrenince Türkiye’nin gündemine taşıdım. Dedim ki “Bak, İsrail böyle ilerliyor burada. Buna dikkat lazım.” Hatta bizim İskele Boğaz bölgesinde, Kıbrıs’ta Magosa’nın hemen doğusunda, orada bizim bir deniz üssü projemiz vardır. Deniz üssü projemizin yanına, İsrailli bir şirketin sitesi yapılmış. Yani adam balkonda oturduğunda direkt bizim üssü görüyor. Böyle enteresan bir durum.
Ve son olarak da şunu ifade edeyim: Bu da Güney Kıbrıs’taki üsleri gösteriyor. İsrail, Fransa, Amerika zaten orada toprağa sahip. Bunların hepsi beraberler. Rusya da var, enteresandır burada.