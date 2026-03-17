Çin'den bile yardım istedi

04:0017/03/2026, Salı
İran füzeleri Marka Dubai'yi vuruyor

İran’ın füze saldırıları yalnızca askeri tesisleri değil, Körfez’in en güçlü turizm ve finans merkezi olan Dubai’nin 'güvenli şehir' imajını da hedef alıyor. Turizm iptalleri, borsa kayıpları, ticari durgunluk ve uçuş aksaklıkları şehrin milyarlarca dolarlık ekonomisini doğrudan etkiliyor. İran, ABD üzerindeki uluslararası baskıyı artırmak için özellikle Dubai gibi Batılı şirketlerin mesken tuttuğu ekonomik merkezleri vuruyor.

NATO yok, ABD yalnız kaldı: Çin'den bile yardım istedi

İran’ın kapattığı Hürmüz Boğazı’nı açmayı başaramayan ABD, yardıma çağırdığı NATO ülkelerinden “Bu bizim savaşımız değil” cevabını aldı. ABD Başkanı Trump bir yandan kendisini yalnız bırakan NATO ülkelerini tehdit ederken diğer taraftan İran’ın en yakın müttefiki Çin’den bile destek istemek zorunda kaldı.

Aslan'ın gözü çeyrek finalde

Süper Lig'de işleri yoluna koyan Galatasaray, yüzünü Avrupa'ya çevirdi. Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 geçen sarı-kırmızılılar, yarınki rövanşta İngilizler'i eleyerek adını ilk 8 arasına yazdırmayı planlıyor.

