Çin'den bile yardım istedi

İran füzeleri Marka Dubai'yi vuruyor

İran’ın füze saldırıları yalnızca askeri tesisleri değil, Körfez’in en güçlü turizm ve finans merkezi olan Dubai’nin 'güvenli şehir' imajını da hedef alıyor. Turizm iptalleri, borsa kayıpları, ticari durgunluk ve uçuş aksaklıkları şehrin milyarlarca dolarlık ekonomisini doğrudan etkiliyor. İran, ABD üzerindeki uluslararası baskıyı artırmak için özellikle Dubai gibi Batılı şirketlerin mesken tuttuğu ekonomik merkezleri vuruyor.