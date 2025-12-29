Çorum’da apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan apartmandaki 4 kadın ve 6 çocuğu kurtardı.