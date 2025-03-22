Deniz kenarında 5 bin kişilik iftar

Birlik ve beraberlik içerisinde iftar yaptıklarını anlatan vatandaşlardan Hasan Bulut, "Bu iftar sofrası tüm insanlarımızı birlik, beraberlik ve kaynaşmaya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bizleri mutlu ediyor, insanlarımızı mutlu ediyor" dedi.