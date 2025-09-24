Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde yeni hayat başladı: 678 konut ve 99 iş yeri tamamlandı

"Evimizi yaptı içine de girdik ne mutlu"

Emine Parlak ise "Evimize geldik, devlet ve milletten Allah razı olsun. Sıkıntılar çektik ancak evimize de yerleştik. Depremde 27 yaşındaki bir kızım vefat etti. Ben o gün evde değildim. Evli diğer kızımın yanındaydım. Devletimizden Allah razı olsun. En başta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Evimizi yaptı içine de girdik ne mutlu. Bu binada oturanlar var insanlar evlerine yerleşiyor" diye konuştu.