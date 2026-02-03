Depremlerden en çok etkilenen Hatay 2027'de tamamen yenilenmiş altyapıya kavuşacak

Afetin ardından kentin yeniden ihya ve inşası için konutların yapımından tahrip olan alt ve üstyapının onarımına kadar birçok çalışma yapıldı.





Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü kentte 15 ilçenin arıtma tesisi, içme suyu şebekeleri, çöp döküm sahaları ve kanalizasyon hatlarındaki onarım ve yenileme çalışmalarının 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.



