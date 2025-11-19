Deterjanlı kahve skandalı! İfadeleri ortaya çıktı: 'Türk kahvesini bu sulardan yaptım dedi, dünya başıma yıkıldı'

"SIVININ SU DEĞİL DETERJAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Sıla Nur da bana şişelerin içindeki sıvının su değil deterjan olduğunu söyledi. Biz duruma çok üzüldük ve şaşırdık" ifadelerini kullanan şüpheli, şişelerin üzerinde hiçbir ibare olmadığını ve ayırt etmenin imkansız olduğunu dile getirdi.





Sıla Nur Ö. ise ifadesinde servis sırasında panik yaşadığını dile getirip "Yoğunluk sırasında Ayben isimli kadının bulunduğu masadan önce 3 kişi geldi, daha sonra 2 kişi daha geldi. Benim yoğunluğumu gören Münire yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de kahve makinesine koymuş olduğum 2 adet Türk kahvesini fincanlara koyabileceğini, yanlarına da bir su koyabileceğini söyleyerek başka müşterilerle ilgilenmeye başladım" dedi.



























