Deterjanlı kahve skandalı! İfadeleri ortaya çıktı: 'Türk kahvesini bu sulardan yaptım dedi, dünya başıma yıkıldı'

İstanbul Beyoğlu'nda, kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis Ayben Özçilingir Turtura (26), kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Gözaltına alınan 2 şüpheliye ev hapsi verildi. Şüphelilerden kahveyi yapan Münire A.'nın ifadesi ortaya çıktı.
Türk kahvesi içen genç mühendis Ayben Ö. hastanelik oldu.
Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu. Kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
'KAHVE DETERJANLA YAPILDI' İDDİASI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası Engin Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan Münire A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi. Gülsüm Sude Ö.(26) işletme sahibi, ablası Sıla Nur Ö.'nün (28) ise, işletmenin çalışanı olduğu tespit edildi.
Kahveyi yapan Münire A. ile olay anında kafede bulunan işletme sahibi Sıla Nur Ö. işlemlerinin ardından şüpheli olarak adli makamlara sevk edildi.
KAFE MÜHÜRLENDİ; ŞÜPHELİLERE EV HAPSİ
Konuyla ilgili baba Engin Ö. ve işletme sahibi Gülsüm Sude Ö.'nün bilgisine başvuruldu. Adliyeye sevk edilen Münire A. ve Sıla Nur Ö. hakkında ise, 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Kafe ise Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi.
'TEZGAHTAKİ ŞİŞEDEN KAHVE MAKİNESİNE SU DOLDURDUM'
Kahveyi yapan Münire A.'nın ifadesi ortaya çıktı.
Münire A., "Sıla Nur da müşterilere yetişebilmek için panik olmuştu. Ben de kendisine 'Yardımcı olabileceğim bir konu var mı' diye sordum. O da bana mutfakta kahve makinesinde kahvelerin olduğunu, kahveleri fincana koyup yanlarında küçük bir suyla servis yapabileceğimi söyledi. Ben de mutfağa geçtim ve makinede bulunan kahveleri fincanlara koydum. Daha sonra küçük bardaklara orada tezgahın üzerinde bulunan şişeden su doldurdum ve masaya servis ettim. Daha sonra Sıla Nur’a tekrar 'Yapabileceğim bir şey var mı' diye sordum. Sıla Nur bana 'Bir kahve daha yapabilir misin' diye sordu. Ben de mutfağa tekrar girdim ve yine tezgah üzerinde bulunan şişeden kahve makinesine su doldurdum. Makine kahveyi yapınca kahveyi fincana koydum ve yine yanına bu şişeden bir bardak su doldurarak aynı masaya servis ettim" ifadelerini kullandı.
"KAHVEDE ALERJEN MADDE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"
Münire A. ifadesinin devamında, "Müşteri kahveyi tattıktan sonra fenalaşmış lavaboya gitti. Biz ne olduğunu anlayamadık. Kahvenin içerisinde alerjen bazı maddeler olabileceğini düşündük. Kahveleri kendimiz dahil başka kimselere tattırmadık" dedi.
Şüpheli, ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Kadını durumu kötüleşince arkadaşları hastaneye götürdüler. Biz de kadının tatmış olduğu kahveyi bir karton bardağa doldurarak kendilerine verdik ve hastaneye götürmelerini, belki bir karşılaştırma yapabileceklerini söyledik. Sonra kadın ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Biz Sıla Nur ile kendi aramızda ne olmuş olabileceğini düşünüp konuşurken ben Sıla Nur’a su koyduğum şişeleri gösterdim ve bu şişelerden su koydum dedim"
"SIVININ SU DEĞİL DETERJAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
"Sıla Nur da bana şişelerin içindeki sıvının su değil deterjan olduğunu söyledi. Biz duruma çok üzüldük ve şaşırdık" ifadelerini kullanan şüpheli, şişelerin üzerinde hiçbir ibare olmadığını ve ayırt etmenin imkansız olduğunu dile getirdi.
Sıla Nur Ö. ise ifadesinde servis sırasında panik yaşadığını dile getirip "Yoğunluk sırasında Ayben isimli kadının bulunduğu masadan önce 3 kişi geldi, daha sonra 2 kişi daha geldi. Benim yoğunluğumu gören Münire yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de kahve makinesine koymuş olduğum 2 adet Türk kahvesini fincanlara koyabileceğini, yanlarına da bir su koyabileceğini söyleyerek başka müşterilerle ilgilenmeye başladım" dedi.
Zehirlenme olayının ardından diğer müşterilere servis yapmayı durduklarını dile getiren Sıla Nur Ö., şöyle devam etti:
"Münire bana içerisinde deterjan olduğunu bildiğim şişeleri göstererek 'Bu sulardan yaptım kahveyi' dedi. Ben bunu duyunca zaten dünya başıma yıkılır gibi oldu. ‘Münire bu şişelerin içerisinde deterjan vardı' dedim. Bu şişeler sürekli olarak içerisine deterjan koyduğumuz cam şişelerdir. Üzerlerinde herhangi bir ibare yoktur. Deterjanların rengi su rengine benzer ve görünüş olarak sudan bir farkı yoktur. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm"