Diyarbakır anneleri kavurucu sıcaklara rağmen evlat nöbetine devam ediyor

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, oğlu için her gün bu çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, "Asla vazgeçmeyeceğim inşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız, umutluyuz bu barış inşallah olacak hepimiz çocuklarımızı alıp eve gideceğiz. Çok sıcak, şeker ve tansiyon hastasıyım buna rağmen ben yine de asla vazgeçmeyeceğim. Gerekirse karton, şemsiye başımın üstünde tutup geleceğim. Tüm çocuklara sesleniyorum. Gelin ailelerinize teslim olun. Çok da yoruluyoruz ama bu ciğerdir, vazgeçmeyeceğiz. Sizi almadan hep burada oturacağız" dedi.