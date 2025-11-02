Doğal gaz borusunu kesip çakmağı ateşledi, patlama mahalleyi sarstı: Ankara'da faciadan dönüldü

'ZÜBEYİR’İN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI’





Zübeyir K.'nin teyzesi Yeter İrdem, "Olay sabah 08.30 civarında meydana gelmiş. Annesi ve babası işe gitmiş. Zübeyir ise evde tek kalıyordu. O sırada doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmak ile ateşlemiş. Bildiğim bu kadar. Zübeyir'in psikolojik sorunları vardı. Tedavi de görüyordu. Bu olaydan önce de birkaç defa kendisine zarar vermeye kalkmıştı" diye konuştu.