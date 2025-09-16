Yeni Şafak
Doğanözü Barajı’nda su seviyesi alarm veriyor

Doğanözü Barajı’nda su seviyesi alarm veriyor

23:2416/09/2025, Salı
IHA
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Doğanözü Barajı yazık kurak geçmesi nedeniyle büyük ölçüde çekildi. Kuruyan kıyılarda derin çatlaklar oluştu.

Doğanözü Baraj gölünde gözle görülür seviyede yaşanan çekilme, hem tarımsal sulamada hem de bölgedeki ekosistemde endişelere sebebiyet verdi.

Özellikle yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması su seviyesinde yaşanan düşüşü hızlandırdı.

Doğanözü Barajı’nda yaşanan kuraklığın boyutu dron ile havadan görüntülendi. Barajda kuruyan alanlarda ise derin çatlaklar ve küçük su birikintilerinin kaldığı görüldü.


