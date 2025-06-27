Domatesin tarlada kilogram fiyatı 3 liraya kadar düştü: Pazarda 20-30 liradan alıcı buluyor





Kentte 150 dönüm alanda domates ekimi yapan üreticilerden Lütfi Kılıç, "Bu sene fiyatlar çok düşük. Salçalık domatesi 3 ile 3 buçuk lira arasında değişiyor. Piyasaya sürülen sofralık domates ise 5 ile 6 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. 1 dönüme maliyetimiz 35-40 bin lira. Ürün kendisini kurtarmıyor" diye bilgi verdi.























