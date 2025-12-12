Dünya bu bitkinin peşinde ama o sadece Türkiye'de yetişiyor: Bağışıklığı çelik gibi yapan 'Yeşil Altın'a talep patladı

COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ





Bölge ekonomisi için stratejik öneme sahip olan Sütçüler Kekiği ve bu bitkiden elde edilen yağ, 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ile tescillendi. Tescil belgesine göre, ürünün yalnızca Isparta ve Antalya illerindeki belirli bölgelerden elde edilebileceği kesinleşti. Bu durum, ürünün "Menşe Adı" güvencesiyle uluslararası pazara sunulmasının önünü açtı.