Dünya bu bitkinin peşinde ama o sadece Türkiye'de yetişiyor: Bağışıklığı çelik gibi yapan 'Yeşil Altın'a talep patladı

Türkiye’nin dağlarında saklı, dünyada sadece Anadolu topraklarında yetişen benzersiz bir bitki var: Sütçüler kekiği. Endemik yapısı ve yüksek uçucu yağ oranıyla dikkat çeken bu şifa kaynağı, son yıllarda sağlık araştırmalarının gözdesi haline geldi. Özellikle solunum yolu hastalıklarına karşı destekleyici etkileri ve güçlü antimikrobiyal bileşenleri sayesinde dünya genelinde yoğun talep gören bu tür ilginin artmasıyla beraber yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...
Türkiye'nin endemik bitki çeşitliliğinde önemli bir yere sahip olan ve dünya literatüründe Origanum minutiflorum adıyla bilinen Sütçüler Kekiği, uluslararası pazarda artan değeriyle dikkat çekiyor. Isparta’nın Sütçüler ilçesi ve çevresindeki sınırlı bir coğrafyada yetişen bitki, içerdiği benzersiz bileşenleri nedeniyle bilim dünyasının gündemindeki yerini koruyor.
COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ
Bölge ekonomisi için stratejik öneme sahip olan Sütçüler Kekiği ve bu bitkiden elde edilen yağ, 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ile tescillendi. Tescil belgesine göre, ürünün yalnızca Isparta ve Antalya illerindeki belirli bölgelerden elde edilebileceği kesinleşti. Bu durum, ürünün "Menşe Adı" güvencesiyle uluslararası pazara sunulmasının önünü açtı.
YÜKSEK KARVAKROL ORANI DİKKAT ÇEKİYOR
Isparta İl Özel İdaresi'nde yer alan bilgiye göre; yapılan laboratuvar analizleri, Sütçüler Kekiği'nin diğer kekik türlerinden ayrılan en önemli özelliğinin yüksek uçucu yağ kalitesi olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, coğrafi işaretli Sütçüler Kekik Yağı'nın en az yüzde 50 oranında Karvakrol bileşeni içerdiğini belirtiyor.
Bilimsel çalışmalara konu olan Karvakrol maddesinin; güçlü antimikrobiyal, antiviral ve antioksidan özellikler taşıdığı, bu nedenle hem modern tıpta hem de geleneksel tedavilerde solunum yolu enfeksiyonlarına karşı destekleyici olarak kullanıldığı ifade ediliyor.
BİLİM DÜNYASINDAN "KIRMIZI ALARM"
Bitkinin ekonomik değerinin anlaşılmasıyla birlikte artan küresel talep, ciddi bir çevre sorununu da beraberinde getirdi. Bölgedeki saha çalışmaları, bilinçsiz ve vahşi toplama yöntemleri nedeniyle türün doğal popülasyonunun hızla azaldığını gösteriyor.
UZMANLARDAN KULLANIM UYARISI
Sağlık alanındaki potansiyeliyle öne çıkan bitkinin kullanımı konusunda ise uzmanlardan uyarı geldi. Yüksek etken madde içeriği nedeniyle Sütçüler Kekiği ve yağının, olası alerjen etkiler ve tahriş riski taşıdığı, bu nedenle kullanımın mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerektiği kaydedildi.