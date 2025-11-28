Dünyanın en iyi 7. yemeği: Çökertme kebabı turistlerin gözdesi oldu





Coğrafi işaret sürecine ilişkin açıklama yapan Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, "Bodrum çökertme kebabını tescil etmek bize nasip oldu. Bu iş için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selma Atabey'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz, bunun üstüne dünyanın en iyi 100 yemeği arasından 7'nci oldu. Bundan sonra esas amaç, çökertme kebabının aslına uygun olarak yapılmasını sağlamak. Çünkü herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama aslına uygun yapmıyor. Herhangi bir işletme çökertme kebabını aslına uygun yapmak istiyorsa lütfen belgesini almak için bize müracaat etsin" dedi.