Elektrikli sobadan yangın çıktı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Elvanlı Mahallesi 25. Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşi daha önce vefat eden ve yalnız yaşayan 85 yaşındaki Galip Koç’un evinde yangın çıktı. Çevreye yakın bir yerleşim yeri olmadığı için geç fark edilen olayla ilgili bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.