Esenler'de yangında bulunan cesetlerin aralarında husumet bulunan 2 ortağa ait olduğu belirlendi

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI





Polis ekiplerinin çalışmalarında İsmail Akın ve Şükrü Yılmaz'ın bir süre önce aynı iş yerini beraber işlettikleri ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları tespit edildi. İkilinin konuşmak için buluştuğu ancak aralarında çıkan tartışma sonrası Akın'ın Yılmaz'ı silahla vurduğu ve ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Öte yandan iş yerindeki yangının ise binanın alt katındaki atölyedeki motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılması sonucu çıktığı tespit edildi.