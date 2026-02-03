Esenler'de yangında bulunan cesetlerin aralarında husumet bulunan 2 ortağa ait olduğu belirlendi

Esenler'de yanan iş yerinde bulunan 2 cesetle ilgili başlatılan soruşturmada, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan İsmail Akın'ın (48), Şükrü Yılmaz'ı (45) silahla vurarak öldürdüğü, daha sonra ise aynı silahla intihar ettiği belirlendi. İş yerindeki yangının ise alt kattaki atölyede bulunan motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılması sonucu çıktığı tespit edildi.
Olay, saat 17.15 sıralarında Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddedeki 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerine giren sağlık ekiplerinin kontrollerinde silahla vurulmuş 2 kişinin cesetleri bulundu. Cesetlerin Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'a ait olduğu tespit edildi.
Öte yandan ekiplerin çalışmalarında Şükrü Yılmaz'ın cesedinin koltukta, İsmail Akın'ın ise elinde silahla yerde bulunduğu belirlendi.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerinin çalışmalarında İsmail Akın ve Şükrü Yılmaz'ın bir süre önce aynı iş yerini beraber işlettikleri ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları tespit edildi. İkilinin konuşmak için buluştuğu ancak aralarında çıkan tartışma sonrası Akın'ın Yılmaz'ı silahla vurduğu ve ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Öte yandan iş yerindeki yangının ise binanın alt katındaki atölyedeki motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılması sonucu çıktığı tespit edildi.