Eşini boğazından keserek katledip babasını aramış: 'Gel kızını al'

‘8 YILLIK EVLİYDİK’

Rahman Alaca ise ifadesinde “8 yıllık evliydik. Bu süre zarfında 1 ya da 2 kez tokat atmışımdır. Eşim sığınma evine gitmişti. ‘Seni sevmiyorum’ dedi. Olaydan 2 hafta önce duruşmamız vardı. Hakim süre vermişti. Ölmeseydi 1 hafta sonra boşanma davamız olacaktı. ‘Boşanmazsan seni süründürürüm’ dedi. Pişmanım. Öfkeme hakim olamadım. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım” diye konuştu.





Sanık Rahman Alaca, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.



