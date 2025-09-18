Yeni Şafak
Evlerine çarşaf asarak Kartalkaya faciasına dikkat çektiler

14:4418/09/2025, Perşembe
DHA
Bolu’da, kayak merkezi Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği 133 kişinin yaralandığı yangınla ilgili 22 Eylül’de yapılacak ikinci duruşması öncesi kentte evlerin balkonları ve camlarına, facianın simgesi olan beyaz çarşaflar asıldı.

Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi yaralandı. 

19 tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, görülen ilk duruşmanın ardından 22 Eylül’e ertelendi. 

Facianın ikinci duruşması öncesi kentte vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve camlarına, dikkat çekmek amacıyla facianın simgesi olan beyaz çarşaflar astı.

Alpağut Mahallesi’ndeki bir binaya beyaz çarşafların yanı sıra ‘Biz sizi unutmayacağız’ yazılı pankart asıldı.

  Bahçelievler Mahallesi’nde bir apartmana ise ‘Tüm sorumlular için olası kast’ yazılı pankart asıldığı görüldü

