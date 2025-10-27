Fare değil yılan avladı: Bayburt'ta kedi yılanı pati darbeleriyle öldürdü

Develi, kedinin sonunda kavgayı kazandığını ve bu ilginç karşılaşmanın kendilerinde unutulmaz bir anı bıraktığını ifade ederek, "Arkadaşlarla hava alalım dedik, oturuyorduk. Baktık bir ses geliyor, herhalde kedi bir şeyle oynuyor diye düşündük. Döndük meraktan baktık. Bir de ne görelim, kedi yılanla oynuyor. Tabii her gün gördüğümüz bir şey değil bu, böyle bir doğa olayını her gün görmüyoruz. Biraz daha yakınlaştık ama çok da yaklaşamazdık sonuçta bir yılandan bahsediyoruz. İzledik öyle, bakakaldık. Kedi kavgayı kazandı, bize de böyle bir anı kaldı. Garip bir olaydı, hep aklımızda kalacak" şeklinde konuştu.