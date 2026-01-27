Fayanslar kabarınca AFAD ve polis harekete geçti: Ev tedbiren tahliye edildi

Ev sahibi ailesinin yakınlarından Oktay Arslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:





"Evde çatlaklar oluşmaya başladı, ayağımızı bastığımız yer çökmeye başladı, her yer oynuyordu. Fayanslar kabardı. Önceden buralarda havuz vardı. Sular oraya doğru gidiyor. Büyük ihtimalle tünel boşaldı, zemin kayma yaptı. Bahçede yaklaşık 20 metre boyunca bir çukur oluştu. Zamanında oraya çekyat, soba, buzdolabı gibi eşyalar doldurmuştuk. Bir yağmur akşamında bahçe komple aşağıya indi, bahçe duvarı çöktü. Şükür ki yaralanan olmadı, ev tedbiren tahliye edildi" ifadelerini kullandı.