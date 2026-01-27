Yeni Şafak
Fayanslar kabarınca AFAD ve polis harekete geçti: Ev tedbiren tahliye edildi

23:2327/01/2026, Salı
IHA
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evde meydana gelen zemin çökmesi ve duvarlarda oluşan çatlaklar paniğe sebep oldu. Fayansların kabarması üzerine AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası yapı tedbiren tahliye edildi.

Olay, İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde son günlerde çatlaklar oluştu, zemin kısmında çökmeler, tabanda oynama gözlemlendi. Fayansların kabarmasıyla da durum fark edildi.

 Bölgeye çağrılan AFAD ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmede binanın riskli olabileceği belirtilirken, can güvenliği sebebiyle ev tedbiren boşaltıldı. Olayla ilgili teknik incelemeler devam ediyor.

Ev sahibi ailesinin yakınlarından Oktay Arslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:


"Evde çatlaklar oluşmaya başladı, ayağımızı bastığımız yer çökmeye başladı, her yer oynuyordu. Fayanslar kabardı. Önceden buralarda havuz vardı. Sular oraya doğru gidiyor. Büyük ihtimalle tünel boşaldı, zemin kayma yaptı. Bahçede yaklaşık 20 metre boyunca bir çukur oluştu. Zamanında oraya çekyat, soba, buzdolabı gibi eşyalar doldurmuştuk. Bir yağmur akşamında bahçe komple aşağıya indi, bahçe duvarı çöktü. Şükür ki yaralanan olmadı, ev tedbiren tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgede detaylı jeolojik ve yapısal inceleme yapılacağını, evle ilgili nihai kararın teknik rapor sonucunda verileceğini bildirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, incelemeler tamamlanana kadar yapıya girişe izin verilmeyeceği öğrenildi.


