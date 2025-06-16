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Firar eden kurbanlık, 10 gün sonra yakalandı

Firar eden kurbanlık, 10 gün sonra yakalandı

09:5616/06/2025, Pazartesi
IHA
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Adana Kozan'da bayramın ilk günü kaçan kurbanlık keçi, 10 gün sonra mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde yakalanarak sahibine teslim edildi. Keçinin kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının planlandığı öğrenildi.

Olay, İlçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramın ilk günü ipini kopararak kaçan kurbanlık keçi, bölgede yapılan aramaya rağmen bulunamadı.


Keçiyi mahalle sakinlerinden Mustafa Özev fark etti. Kardeşiyle birlikte yaklaşık 2,5 saat keçiyi kovalayan Özev sonunda yakaladı. Yakalanan keçi sahibine teslim edilirken, kurban edilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının planlandığı öğrenildi.


Keçiyi fark eden mahalle sakini Mustafa Özev, "Sabah kuşlarıma bakarken damda keçiyi gördüm. Hemen kardeşim Soner'e haber verdim. Bayramda arkadaşımız Nazmi'nin kaybolan kurbanlığı olduğunu düşündük. Doğrulayınca 2,5 saat süren bir kovalamacanın ardından çalılıkların içinde yakalayabildik. Çok ürkekti, sürekli kaçtı ama sonunda yakalayıp sahibine teslim ettik" dedi.

Kurbanlığını teslim alan Nazmi Demirci ise "Annem çok sevinecek. Kaçan kurbanlık yerine başka bir hayvan alıp kesmiştik ama bu keçiyi de kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Annem kaçmasına çok üzülmüştü. 25 bin TL'ye almıştık. Keçiyi yakalamak için uğraşan komşularımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok mutlu olduk, ama en çok annem sevinecek" diye konuştu.

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