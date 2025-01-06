Gassal dizisi rekor kırdı: Erdoğan'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi

Türkiye’de büyük ilgi gören ve izlenme rekorları kıran TRT’nin dijital platformu Tabii'nin orjinal dizisi Gassal konuşulmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gassallık mesleğiyle ilgili geçmişte yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi.
TRT’nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Gassal" dizisi yayınlandığı gündem itibaren büyük ilgi gördü.
Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yerleşen Gassal yayınlanan bölümlerinin izlenme sayılarıyla da rekorlar kırdı.
Ahmet Kural'ın başrol olduğu dizinin ilk bölümü Youtube'da 17 milyon izlendi.
Diziyi Erdoğan da izledi
Öte yandan son günlerin fenomen dizisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da takip ettiği ortaya çıktı.
AK Parti'nin Ordu'daki İl kongresine Ferdi Tayfur’un “İçim Yanar” şarkısıyla giriş yapan ve kongre sonrası vatandaşlarla çay içen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ferdi Tayfur’un bu parçasını Gassal’da dinledim' diyerek diziyi takip ettiğini belirtti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'da Gassallık mesleğiyle ilgili yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.
"Siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız?"
"Milletin cenazesini yıkayacağı gassal bile bulunamadığı, yazdığı kitaplardan dolayı alimlerimizin darağacına gönderildiği zor zamanlarımız oldu" diyen Erdoğan şunları söylemişti;
"Rahmetli Tahsin Baguoğlu, milli eğitim bakanı. Bir konferansını dinledim. Nasıl oldu da gassallık olayı, imam hatipler meselesi gündeme geldi. Kendisine İnönü, talimat veriyor. İmam hatip okulu açma noktasında değil, sadece cenazeleri yıkayacak gassal yok. İnönü, ‘Sadece cenazeleri yıkayacak gassal yetiştirmek için okullar açmanı istiyorum’ diyor.
Yani imam hatiplerin bir vesile ile açılışı da böyledir. İmam hatipte bize bazı hocalarımız şunu derdi; ‘Ya siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız.’ Bize bu şekilde dediler. Bizim onurumuzla bu şekilde oynamaya çalıştılar. Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı. İşte bu noktadan hareketle bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz çok ama çok önemli. Bizi bölmek, parçalamak gayreti içerisinde olanlar olabilir. Bu oyunu işte bu tablolar bozacak."