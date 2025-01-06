Gassal dizisi rekor kırdı: Erdoğan'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi

Yani imam hatiplerin bir vesile ile açılışı da böyledir. İmam hatipte bize bazı hocalarımız şunu derdi; ‘Ya siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız.’ Bize bu şekilde dediler. Bizim onurumuzla bu şekilde oynamaya çalıştılar. Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı. İşte bu noktadan hareketle bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz çok ama çok önemli. Bizi bölmek, parçalamak gayreti içerisinde olanlar olabilir. Bu oyunu işte bu tablolar bozacak."