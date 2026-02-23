Gazipaşa’da kamyonet refüje çıktı: İki kişi yaralandı

Yeni Şafak
IHA
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarpan SUV tipi araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Kaza, saat 21.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Osman Hilmi K. idaresindeki 07 CCZ 918 plakalı SUV tipi araç, deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Osman Hilmi K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

