Güllü'nün oğlu ablasıyla ilgili konuştu: Masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı

"Annem hayattayken ne annemi ne de beni bilgilendirme yoluna gitmemiştir"





Hakkında ortaya atılan iddiaları, tamamının asılsız ve seviyesiz olduğu için uzun süre ciddiye almadığını bildiren Gülter, "Ancak bu süreç bana, çevremizde, annemin hayatında ve medyada ne kadar vicdansız, ne kadar ahlaksız insanların bulunabildiğini ve güvenerek izlediğimiz haberlerin ne denli yönlendirilebilir, yalan ve iftira içerebilir olduğunu açıkça göstermiştir." dedi.





Gülter, bazı kişilerin, ablasıyla geçmişte yapılan mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaştığını ancak bu kişilerin, bu mesajlar ortaya çıkana kadar sessiz kalmayı tercih ettiğini, herhangi bir engelleme girişiminde bulunmadıklarını vurgulayarak, "Ve annem hayattayken ne annemi ne de beni bilgilendirme yoluna gitmemiştir. Gerçekleri bildikleri halde sustular. Annem yaşarken sessiz kaldılar. Daha sonra konuşmayı tercih ettiler. Yetmezmiş gibi annem ve mirası üzerinden planlar yaptığımı iddia ettiler, sanki bu dünyada annemi kaybettikten sonra maddi bir şeye ihtiyacım varmış gibi. Kendi vicdanlarındaki yükü benim üzerimden hafifletmeye çalıştılar. Ne canlı yayından korktum ne de konuşmaktan ya da sorulara cevap vermekten kaçındım." açıklamasında bulundu.