Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari'de soğuk hava adeta hayatı dondurdu: Buz sarkıtları üç metreyi aştı

Hakkari'de soğuk hava adeta hayatı dondurdu: Buz sarkıtları üç metreyi aştı

18:4126/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle hayat durma noktasına gelirken çatılarda oluşan buz sarkıtları üç metreyi buldu.

İlçe genelinde etkili olan aşırı soğuklar ve yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle araçların yakıt depoları ve motor aksamlarının donmasını engellemek isteyen vatandaşlar, otomobillerini branda, battaniye ve naylonlarla sararak önlem alıyor.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi aştı.

Aracını korumaya çalışan ilçe sakini, bölgedeki çetin şartları şu sözlerle ifade etti:

"Gece sıcaklık çok düşüyor. Eğer akşamdan bu brandayı çekmezsek, sabah motorun donmasını engelleyemeyiz. Branda ve battaniye bizim burada tek savunma hattımız haline geldi."

Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için buzlanan yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları, vatandaşları ise çatı altlarındaki buz sarkıtlarına karşı tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

#Hakkari
#Yüksekova
#Soğuk
#Buz
#Sarkıt
#Otomobil
#Branda
#Naylon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar zayıfladı, bakır fiyatı zirveye yaklaştı: 'Yeni altın' bakır mı olacak? O tarihe kadar yüzde 50 artış bekleniyor