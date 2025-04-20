Hatay haberleri: Sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Sazlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade eden Keskin, "Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde akşam saatlerinde sazlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerimiz yangına müdahale etti. Diğer ilçelerdeki itfaiye ekiplerimiz ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz de desteğe geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Herhangi can ve mal kaybı yok. Yangın ormana ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.