Haydutluk bu vicdanı durduramaz

KOBi'lere 25 milyarlık yeni Nefes

KOBİ’lere uygun şartlarda finans imkânı sağlayan TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları başladı. Kredide 2 yıl vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 3 yıl vadeli olacak. Bir firma en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredi hacminin büyüklüğü 25 milyar lira.



