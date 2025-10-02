Haydutluk bu vicdanı durduramaz

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
KOBi'lere 25 milyarlık yeni Nefes
KOBİ’lere uygun şartlarda finans imkânı sağlayan TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları başladı. Kredide 2 yıl vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 3 yıl vadeli olacak. Bir firma en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredi hacminin büyüklüğü 25 milyar lira.
Akdeniz'de haydutluk: Soykırım ordusu insanlığın vicdanı Sumud Filosu'na saldırdı
47 ülkeden 500 kadar aktivisti taşıyan 50 gemilik Sumud Filosu Gazze’ye 69 mil (111 kilometre) kala İsrail ordusunun saldırısına uğradı. 20’dan fazla gemiyle filoyu kuşatan İsrail, filonun 6 gemisini ele geçirdi. Yoluna devam eden diğer gemileri de Aşdod Limanı’na doğru yönlendirmeye çalıştı. En az 70 aktivist gözaltına alındı.
Haydi Fenerbahçe sıra sende
UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında bugün saat 19.45’te Fransız ekibi Nice’ı ağırlayacak Fenerbahçe ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Liverpool’u İstanbul’da dize getiren Galatasaray’ın ardından bugün de sarı-lacivertli takımdan benzer bir zafer bekliyoruz.