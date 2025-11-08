İçinden sonbaharın geçtiği kanyon: Horma

"Kanyonda çok güzel sonbahar var"





Ankara'dan gelen Sefa Kurt ise bölgeyi çok beğendiklerini dile getirerek, "İnternette yaptığımız araştırmada doğal güzelliğini çok duyduk. Gezdik, çok doğal ve güzel bir yer. Kanyonda çok güzel sonbahar var. Ağaçlarda farklı farklı renk tonları var, suyun üstüne dökülüyor. Görülmeye değecek bir yer." diye konuştu.