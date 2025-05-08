İklimlendirme sistemi ile evini kenevir tarlasına çevirmiş

Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırmada M.S. (36) isimli şahsın piyasadan iklimlendirme sistemi tedarik ederek uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.