Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
İklimlendirme sistemi ile evini kenevir tarlasına çevirmiş

İklimlendirme sistemi ile evini kenevir tarlasına çevirmiş

13:008/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Samsun'da iklimlendirme sistemi kurulan evde 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırmada M.S. (36) isimli şahsın piyasadan iklimlendirme sistemi tedarik ederek uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. 

Yapılan aramada, iklimlendirme sistemi ile ekili 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

#Samsun
#Atakum
#Kenevir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor: MEB tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak?