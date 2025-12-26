İlkel teleferikle okula gidebilen engelli Tunahan için Türkiye seferber oldu

Alanya’da doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olarak hayatına devam eden Tunahan Kaplan'a çok sayıda hayırsever, aileyle iletişime geçerek maddi ve manevi destek verdi. Kimileri Tunahan’ın sağlık ve bakım ihtiyaçları için nakdi yardımda bulunurken, kimileri de yaşam şartlarının iyileştirilebilmesi adına farklı çözüm yolları aramaya başladı. Özellikle merdivenli ve dar yapıya sahip mevcut evin Tunahan için uygun olmaması nedeniyle, daha erişilebilir ve engelli dostu bir ev bulunması için girişimlerde bulunuldu.



