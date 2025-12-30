Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
İnşaat sahasında erkek cesedi bulundu

İnşaat sahasında erkek cesedi bulundu

22:1330/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan inşaat sahasında erkek cesedi bulundu.

Papuççular Mahallesi Ay Sokak üzerinde inşası devam eden binanın arka tarafında vatandaşlar, yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark etti. 

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#Sakarya
#İnşaat
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Telegram çöktü mü, neden açılmıyor? Telegram erişim sorunu son durum