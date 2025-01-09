İran ve İsrail'in taşeronu PKK-YPG

Yarısı Bizden’e 611 milyar lira kaynak ayırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu vurgulayarak, "Bunu para politikasıyla değil konut arzını artırarak çözebiliriz" dedi. Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na toplam 611 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtti.



