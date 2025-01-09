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Yeni Şafak Gazetesi'nin 09 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yarısı Bizden’e 611 milyar lira kaynak ayırdık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu vurgulayarak, "Bunu para politikasıyla değil konut arzını artırarak çözebiliriz" dedi. Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na toplam 611 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtti.
İran ve İsrail'in taşeronu PKK-YPG
Suriye üzerindeki etkisini kaybeden İran ile yeni yönetimden endişe eden İsrail, terör örgütü PKK/YPG’yi devreye sokmak istiyor. İran, Suriye’ye müdahale etmek için YPG’den Şiilere ait mekanlara saldırmasını istedi. Ülkenin güneyinde bir koridor isteyen İsrail ise PKK/YPG’ye askeri destek sözü verdi.
Fırtına kupada esti
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Türkiye Kupası'na havalı bir giriş yaptı. A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u ağırlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda Visca, Banza ve Nwakaeme'nin golleriyle farklı kazanarak çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde etti.